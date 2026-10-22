Рада Церков виступила із заявою після російського удару по монастирю на Печерську

0:00 / 0:00

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликала уряди демократичних країн, міжнародні організації та релігійні спільноти посилити допомогу Україні й збільшити санкційний тиск на росію після масованої балістичної та дронової атаки на Київ у ніч на 22 жовтня.

Як вказали в організації, під час удару по шести районах столиці ворог застосував понад 20 ракет та 200 безпілотників, зокрема балістичну ракету «Іскандер» із касетною боєголовкою. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, медичні заклади, торговельні центри, АЗС та православний монастир поблизу Києво-Печерської лаври, постраждали щонайменше 22 особи (серед них четверо дітей), одна людина загинула.

Релігійні діячі наголосили, що спроби окремих західних діячів «умиротворити» державу-терориста, звинувачення України в ескалації та спроби називати володимира путіна «гуманістом» через поодинокі звільнення заручників є глибоко помилковими. «Адже саме він особисто відповідальний за державний терор проти України та її мирного населення, за вбивства і руйнування, спричинені атаками російської зброї, що за останні тижні лише посилилися», — підкреслили у ВРЦіРО.

Також у заяві наведено дані Офісу генерального прокурора про майже 300 тисяч злочинів агресії з лютого 2022 року, понад 19 тисяч загиблих цивільних, 762 вбитих дітей, тисячі зруйнованих об'єктів інфраструктури, факти використання хімічної зброї та касетних боєприпасів. Автори документа наголосили: «Лише засуджуючи зло, а не виправдовуючи його, це зло можна зупинити».

Джерело: Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

У ніч на 22 жовтня війська рф застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками, одна з яких влучила в Печерському районі між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Один з уламків ракети влучив в ікону Ісуса Христа, розміщену біля входу до монастиря, та пробив зображення в ділянці грудей. Вибухова хвиля також вибила вікна в будівлях, пошкодила фасад і посікла уламками стіни храму.

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня пошкоджено Свято-Введенський чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату. За повідомленнями, поранення дістали двоє парафіян. За інформацією видання, уламки пошкодили дах монастиря. Також повідомляється про двох поранених серед парафіян. Відомостей про їхній стан наразі немає.

У ніч на 22 жовтня внаслідок комбінованої російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ритейл-парк «Почайна». Удару зазнали кілька магазинів на території торговельного комплексу.

Магазин спортивних товарів Decathlon на Почайній у Києві тимчасово припинив роботу через пошкодження внаслідок балістичної атаки в ніч проти 22 жовтня. Наразі заклад не обслуговує покупців.

Читай нас у