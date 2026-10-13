Раміна Есхакзай розповіла, чому відмовилася від уколів для схуднення

0:00 / 0:00

Українська інтерв’юерка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про результати схуднення, труднощі з підтриманням форми та коливання ваги. Від серпня 34-річній знаменитості вдалося скинути близько трьох кілограмів і вперше за півтора року побачити на вагах цифру 57. Водночас вона зізналася, що через труднощі навіть замислювалася про ін’єкції для схуднення, але зрештою відмовилася від цієї ідеї.

«Я уперше за 1,5 року змогла побачити на вагах цифру 57. Дівчата, ближче до 35 так важко тримати форму, я про в ах*рє. Якщо вийде скинути так, як я хочу, і побудувати таке тіло, яке я хочу, — розкажу, що спрацювало. Але це жах. Дуже важко. Багато докладаю зусиль, щоб повернути собі тіло, до якого звикла», — поділилася блогерка.

За словами Раміни, тепер її мета — не просто досягти якомога меншої ваги, а знайти форму, яку вдасться підтримувати протягом життя без постійних обмежень.

«Вже не хочу бути будь-якою ціною худою. Мета — щоб досягти тої форми, яку зможу тримати все життя. А не ці гойдалки від 53 до 63», — пояснила вона.

Наразі Есхакзай не поспішає розкривати всі подробиці свого плану схуднення та ділитися контактами фахівців, адже, за її словами, процес лише розпочався.

Вона розповіла, що намагалася дотримуватися рекомендацій, контролювати розмір порцій, їсти багато овочів, більше рухатися та робити масажі. Однак спочатку ці зусилля не давали бажаного результату.

«Я не буду поки що ділитися контактами нутриціолога, ні про що розповідали. Тому що я реально тільки почала худнути і це була така жесть, коли ти робиш все, що від тебе вимагають, коли ти дивишся ці порції, їси купу овочів, проходиш ці кроки, масажі робиш і не худнеш.

Я стикнулася з тим, як мої подружки і казали, що ближче до 35 буде важко. І я вже думала, може мені почати колоти ці уколи, але я трималась і не робила, але була на грані», — зізналася Раміна.

Есхакзай також розповіла, що раніше вже досягала бажаного результату, однак через певний час повернула втрачені кілограми. Вона пов’язує це, зокрема, із психологічними чинниками та надто суворими обмеженнями, яких не могла довго дотримуватися.

«У мене було таке, що я вже схудла, і я розповіла вам про це, потім пройшло пів року чи 9 місяців і я знову набрала ту вагу, в якій була. Набрала через певні психологічні фактори і через те, що були дуже сильні обмеження, які я просто не могла витримати. Я сказала: “Все, я за**лася”», — пригадала блогерка.

Тепер Раміна хоче не лише схуднути, а й набрати м’язову масу та стабілізувати вагу. Вона наголосила, що більше не прагне за будь-яку ціну повернутися до показників 53–54 кілограми.

«Зараз така у мене мета, що я хочу схуднути, потім набрати м'язову вагу і зафіксуватися так, щоб я могла тримати цю форму. Я вже не хочу ці чарівні 53, 54 кіло. Ну його на х*р все. Мені треба, щоб закінчилися гойдалки ці. І оці всі обмеження, вони мене так задовбали. Зараз такого немає. Сподіваюся, у мене все вийде», — пояснила Есхакзай.

Блогерка зізналася, що через відсутність швидких результатів серйозно замислювалася про ін’єкції для зниження ваги, але зрештою не наважилася їх робити. Вона також закликала інших жінок не поспішати з ін’єкціями та таблетками, якщо схуднення дається важко.

«Також хочу сказати всім дівчатам, які стикнулися з тим, що роблять усе, що радять і воно нічого не виходить, а по аналізах все нормально. Не спішіть з усіма цими уколами, таблетками. Колись так вийде. Реально. Я прям ридати хотіла, наскільки воно все важко.

Заходиш в Instagram і дивишся, що одна, що друга і третя — усі в гарній формі, щасливі. А ти стараєшся-стараєшся і ні х*ра. Знаєте, що образливо. Люди, які худнуть за допомогою всяких уколів, вони ж не зізнаються. В жодному разі не хочу знецінювати нікого, але трохи не справедливо», — сказала Раміна.

Есхакзай наголосила, що більше не хоче жорстких обмежень і різких коливань ваги. Її нинішня мета — досягти форми, яку можна буде підтримувати тривалий час, без повторення попереднього досвіду схуднення та набору кілограмів.

Про зміни у вазі та власний досвід Есхакзай розповіла в Instagram.

Раніше блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай повідомила, що під час проходження паспортного контролю на польському кордоні зіткнулася з расистськими образами.

Також українська інтерв’юерка Раміна Есхакзай повідомила про заручини зі своїм коханим, який є військовослужбовцем. Ім’я обранця вона поки не розкриває.

Читай нас у