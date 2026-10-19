росія братиме на навчання студентів лише так званих дружніх країн

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«Россотрудничество» оголосило про посилення умов відбору іноземних абітурієнтів для навчання у російських закладах вищої освіти.

З 2027 року під час виділення урядових квот пріоритет надаватиметься громадянам тих країн, які підтримують дружні політичні відносини з Москвою, а також враховуватимуться потреби цих держав у конкретних фахівцях.

За даними російського відомства, кількість заявок від іноземців за квотною програмою зросла з 80 тисяч у 2025 році до 110 тисяч у 2026 році, переважно за рахунок громадян країн СНД, Азії, Африки та Латинської Америки. Водночас російські експерти визнають проблеми із залученням іноземців через мовний бар'єр, жорсткі вимоги як до трудових мігрантів та бюрократичні затримки під час оформлення віз.

Джерело: пресслужба «Россотрудничества».

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