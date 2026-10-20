Росія змінила тактику цілодобових атак безпілотниками – експерт

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Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що російські війська змінили характер цілодобових повітряних ударів по території України. Якщо у вересні ворог активно застосовував реактивні безпілотники, то наприкінці жовтня знову повернувся до масованого використання звичайних ударних ДПЛА типів «Шахед» та «Герань-2», намагаючись одночасно покривати авіаударами якомога більшу кількість регіонів.

За оцінкою експерта, ворог працює переважно «з коліс» через обмежені можливості накопичення великих складських запасів дронів, запускаючи їх у межах поточних обсягів виробництва.

Окрім безпілотників, загрозою залишаються балістичні ракети, які рф застосовує з періодичністю раз на 7–10 днів. На думку Жданова, головна мета масованих атак полягає у виснаженні української системи ППО та психологічному тиску на суспільство задля досягнення капітуляції на умовах кремля. Водночас інтенсивність обстрілів прив'язується до важливих міжнародних подій, зокрема дипломатичних перемовин та проміжних виборів у США.

Ефективними протизаходами експерт називає глибоку трансформацію системи ППО для перехоплення цілей на малих і середніх дальностях, розвиток власного ракетного озброєння, зокрема балістичного, а також збільшення потужності системних ударів по підприємствах військово-промислового комплексу та пускових установках на території росії.

Джерело: УНН.

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