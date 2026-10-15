Росіянину загрожує довічне позбавлення волі за розстріл військових на Харківщині

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Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України, від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі) 36-річному громадянину рф з Санкт-Петербурга з позивним «Юла». Йому інкримінують розстріл п'яти військових та цивільного у Харківській області.

Злочинець проходив службу у 1009-му мотострілецькому полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії зс рф. За даними СБУ та слідчих, на початку жовтня 2026 року підозрюваний самовільно залишив позиції та пішки вирушив у напрямку Харкова. Дев'ятого жовтня він знайшов цивільний одяг біля озера і переодягнувся, зберігши при собі автомат.

Вранці 13 жовтня у селі Михайлівка Харківського району окупант розстріляв у голову 60-річного місцевого мешканця, який рибалив, викрав його речі та скинув тіло у водойму. Того ж дня у селі Момотове він проник до приватного будинку, де перебували п’ятеро військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, та послідовно розстріляв усіх українських захисників із автоматичної зброї.

Після вчинення розстрілів росіянин позбувся зброї та через лісосмугу дістався Харкова, де був затриманий правоохоронцями 14 жовтня. Прокуратура подає клопотання про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави, а слідство з'ясовує кінцеву мету його проникнення до обласного центру.

Джерело: Офіційне повідомлення Харківської обласної прокуратури.

У Харківській області 13 жовтня невідомий чоловік розстріляв п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Усі п’ятеро загинули від отриманих поранень. На території Циркунівської громади він застрелив у голову цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми, аби той його не викрив.

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