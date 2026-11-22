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У неділю, 22 листопада 2026 року, російські війська понад 40 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб, унаслідок чого загинула жінка та зазнали поранень кілька жителів регіону. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У самому Дніпрі через ворожі удари загинула жінка, поранення дістали двоє чоловіків віком 22 та 49 років — молодший перебуває у тяжкому стані, інший у стані середньої тяжкості, також пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та енергетичні об’єкти.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, а також Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади: у тяжкому стані 64-річний чоловік, 65-річну жінку у стані середньої тяжкості госпіталізували, а 55-річний чоловік лікується вдома. На Синельниківщині росіяни вдарили по Покровській, Миколаївській та Петропавлівській громадах, пошкодивши магазин, автомобілі та інфраструктуру; у тяжкому стані 63-річний чоловік, ще одна людина лікується амбулаторно. У Кам’янському районі зафіксовано пошкодження інфраструктури та поранення чоловіків 51 і 62 років, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості, у Дніпровському районі під ударом опинилася інфраструктура, а на Криворіжжі пошкоджено приватний будинок.

Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

У неділю, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по дільниці газової служби у Дніпропетровській області, повідомили у пресслужбі Групи «Нафтогаз».

Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб.

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