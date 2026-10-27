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Російський сторожовий корабель «Неустрашимый» протягом понад трьох місяців перебував поблизу узбережжя Великої Британії та супроводжував танкери «тіньового флоту», а зараз його помітили у данській протоці Великий Бельт на шляху до Балтики. Фрегат рухався спільно із судном постачання «Валентин Рыков», яке в середині жовтня вийшло з порту Балтійськ, ймовірно, для поповнення його запасів.

За даними аналітиків OSINT-проєкту Russian Forces Spotter, це може бути перший випадок із весни, коли постійна військово-морська присутність рф у Ла-Манші тимчасово перервалася. Водночас експерти видання Navy Lookout зазначають, що зміна курсу обох суден також може бути пов'язана з пошуком укриття від негоди. Наразі невідомо, чи вийшов інший корабель ВМФ рф на заміну «Неустрашимому» для чергування біля британських берегів.

Джерело: The Insider.

У Росії — державі-агресорі — група танкерів, що перебувають під санкціями, у липні застрягла в кригах поблизу протоки Вількіцького на Північному морському шляху до Китаю. Судна стали на якір приблизно за 1300 кілометрів на північ від Полярного кола.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє інвесторам розпочати процедуру купівлі та переобладнання нафтових танкерів тіньового флоту, що перебувають під санкціями, для подальшого перевезення нафти, не охопленої санкціями.

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