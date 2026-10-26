Сили оборони уразили вузли зв’язку, пункти управління та майстерню БпЛА росіян — Генштаб

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Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів.

Під удар потрапив вузол зв’язку поблизу окупованого Мелітополя на Запоріжжі, а також пункти управління російських військ у районі Мирнограда на Донеччині та Червоногірки на Запоріжжі.

Крім того, уражено пункт управління безпілотниками поблизу Вишневого, майстерню БпЛА в районі Мелітополя та склади матеріально-технічного забезпечення в районах Комісарівки й Катеринівки на Луганщині.

За даними Генштабу ЗСУ, удари спрямовані на послаблення зв’язку, управління та логістичного забезпечення російських військ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. За даними Генштабу, підприємство виробляє елементи живлення для авіабомб, крилатих ракет морського базування та ракетних комплексів «Искандер-М».

У російському Воронежі після атаки безпілотників у ніч проти 26 жовтня зафіксували численні осередки пожеж.

У результаті удару Повітряних сил України 25 жовтня крилатими ракетами Storm Shadow по заводу ПАТ «Енергія» в місті Єлець Липецької області рф зафіксовано щонайменше сім влучань у різні корпуси промислового об'єкта.

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