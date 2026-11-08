Стрілянина у Кракові: з’явилося відео операції по затриманню стрільця

0:00 / 0:00

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, поранення отримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

Події, зафіксовані на відеозаписі, відбуваються після 15:00, коли правоохоронці прибули на місце стрілянини.

На кадрах видно, як нападник і поліцейський стоять один навпроти одного та обмінюються пострілами. Першим на землю падає зловмисник. Після цього офіцер робить ще кілька пострілів у чоловіка, однак згодом втрачає рівновагу та також падає на асфальт. Він отримав поранення під час операції.

undefined

За офіційними даними польської поліції, унаслідок затримання постраждали двоє правоохоронців. Це старші постові Якуб Кулік та Артур Моранський.

Чоловік, який відкрив вогонь по перехожих у центрі Кракова, переніс кілька хірургічних втручань. Наразі він перебуває у стабільному, але вкрай критичному стані. Двоє правоохоронців, поранених під час затримання нападника, також перенесли операції, їхній стан стабілізувався. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав поліцейських героями.

Напад стався 7 листопада близько 15:00 на Головній ринковій площі Кракова. Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля, відкрив вогонь по випадкових перехожих. Після цього він продовжив рух містом, а правоохоронці розпочали переслідування.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що поліцейські відкрили вогонь у відповідь приблизно через три хвилини після першого повідомлення про стрілянину. Під час перестрілки нападника поранили та затримали, після чого доправили до лікарні.

За офіційними даними, внаслідок нападу загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. Ще 15 осіб дістали поранення. Серед загиблих був громадянин Великої Британії.

Польські правоохоронці продовжують розслідування. Слідчі з’ясовують мотиви нападника, перевіряють його можливі зв’язки та обставини підготовки злочину. До роботи залучили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Службу військової контррозвідки.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Читай нас у