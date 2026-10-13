Суд різко зменшив заставу фігуранту справи Мідас Миронюку

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання НАБУ і продовжив строк тримання під вартою колишнього радника ексміністра енергетики Ігоря Миронюка до 10 листопада 2026 року. Водночас слідчий суддя зменшив розмір альтернативної застави з 85 млн грн до 25 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов'язків, зокрема здача паспортів для виїзду за кордон, носіння електронного браслета, заборона залишати Київ та Київську область без дозволу, а також утримання від спілкування з іншими фігурантами провадження.

Ігор Миронюк є одним із ключових фігурантів антикорупційної операції «Мідас» щодо викриття корупційних схем і контролю за закупівлями в ДП «НАЕК "Енергоатом"».

Як зазначають правоохоронці, на так званих «плівках Міндіча» Миронюк фігурує під псевдонімом «Рокет». На той момент він обіймав посаду радника міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, Миронюк допомагав злочинній групі отримувати кошти від контрагентів АТ «Енергоатом». Отримані гроші він нібито передавав іншим учасникам схеми, які переміщували їх до так званого бек-офісу та долучали до загальної готівкової маси. За даними слідства, внаслідок протиправної діяльності в енергетичному секторі злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фігурант справи«Енергоатома» Міндіч може бути причетним до закупівлі неякісних бронежилетів для війська.

Хто такий Тимур Міндіч і чому він фігурує у справах НАБУ.

Також ми раніше повідомляли, що фігурант корупційного розслідування Тимур Міндіч, ймовірно, також мав вплив на Рустема Умєрова — ексміністра оборони.

НАБУ прийшло з обшуками до співвласника «Кварталу 95» Міндіча.

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