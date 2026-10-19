Судді з Полтавщини повідомили про підозру у шахрайстві з дипломом

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Прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Гребінківського районного суду Полтавської області за фактом шахрайства у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у 2016 році після призначення на посаду вона подала для формування суддівського досьє диплом доктора філософії у галузі права, випущений громадськими організаціями спільно з МАУП, який не мав державного затвердження МОН. На підставі неофіційного документа підозрюваній було призначено щомісячну доплату в розмірі 15% від посадового окладу.

Слідство встановило, що у період з грудня 2016 року по березень 2026 року суддя безпідставно отримала з державного бюджету 466 775,20 грн ($11,330).

Джерело: Пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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