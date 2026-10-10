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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Він стверджує, що такі атаки створюють ризики для світового ринку пального.

За словами Трампа, Вашингтон раніше застерігав Київ від ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Американський президент також звинуватив Володимира Зеленського в тому, що той нібито неодноразово мав можливість домовитися про завершення війни, але не зробив цього.

Трамп пояснив свою позицію тим, що атаки на НПЗ можуть впливати на світові ціни на дизельне пальне та створювати проблеми для фермерів і тваринників.

Джерело: DWS News

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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