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Центральний банк рф другий квартал поспіль став світовим лідером за обсягами скорочення золотого запасу, реалізувавши його 18,66 тонни у третьому кварталі 2026 року для покриття дефіциту рекордно високого військового бюджету.

За даними Всемирної ради з золота (World Gold Council), загалом центральні банки світу у третьому кварталі збільшили закупівлі дорогоцінного металу на 42% — до 321,2 тонни, тоді як рф разом із Киргизстаном, Німеччиною, Сінгапуром та Мексикою опинилася серед небагатьох країн, які активно розпродували свої золоті резерви.

Найбільшим покупцем золота за цей період став Народний банк Китаю, який поповнив свій запас на 63,14 тонни, а також значні обсяги придбали центробанки Польщі, Узбекистану та Казахстану.

Джерело: Всесвітня рада з золота (World Gold Council).

За перші сім місяців 2026 року до Гонконгу надійшло 100 тонн золотих злитків російського походження. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, і рекордний показник за всю доступну історію статистики.

Від грудня запаси золота рф зменшилися приблизно на 62 тонни — це найбільше скорочення з часів фінансової кризи 1998 року.

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