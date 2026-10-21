Туск обговорить із Нарендрою Моді залучення Індії до припинення війни в Україні

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час майбутнього візиту до Індії планує обговорити з прем'єр-міністром Нарендрою Моді можливі шляхи залучення Нью-Делі до врегулювання російсько-української війни.

Голова польського уряду наголосив на важливості геополітичного виміру цієї співпраці та висловив переконання, що Індія здатна відіграти конструктивну роль у позитивному для України розвитку подій. Туск також нагадав, що перші консультації щодо цього питання з індійським колегою вже відбулися під час візиту Моді до Варшави в серпні 2024 року.

Джерело: Укрінформ.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час Варшавського безпекового форуму закликав Європу та США посилити санкції проти Російської Федерації — держави-агресора. Він заявив, що Захід має продемонструвати готовність до політики стримування Москви жорсткішими заходами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту Європейської ради у Брюсселі заявив, що ще до Святвечора можлива ескалація дій Росії — держави-агресора. За його словами, інформація від польських, українських і союзницьких спецслужб свідчить про ризик посилення загроз.

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