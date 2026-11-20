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У Данії правоохоронці запобігли ймовірному замаху на українського репера Kyivstoner (справжнє ім’я — Альберт Васильєв), який мав виступити в країні з концертом 25 вересня. За даними слідства, вбивство артиста могли планувати на замовлення російських спецслужб.

Данська поліція затримала двох громадян країни, яких підозрюють у підготовці вбивства українського репера. Ймовірний замах не відбувся завдяки оперативному втручанню правоохоронців, які вчасно затримали підозрюваних.

Чоловіків затримали в автомобілі в Геллерупі. У транспортному засобі перебували кілька одиниць зброї. Разом із підозрюваними правоохоронці затримали ще двох чоловіків, однак їм не висунули звинувачень у спробі вбивства українського артиста.

Обидва підозрювані заперечують свою провину.

За інформацією DR, напередодні лідери парламентських партій Данії взяли участь у закритому брифінгу щодо цієї справи, який відбувся в Міністерстві юстиції.

У п’ятницю о 16:00 голова Поліцейської розвідувальної служби (PET) Расмус Кіффер-Крістенсен разом із начальником Національної поліції Лассе Боє мають провести пресконференцію. Під час неї посадовці поінформують про «зміни в ситуації з загрозами, пов’язаними з Росією».

Український репер Kyivstoner мав виступити 25 вересня на концертному майданчику Skovridderkroen у Шарлоттенлунді. Однак захід зрештою скасували.

Сам артист у своєму Instagram публічно заявив, що причиною скасування стало втручання спецслужб.

«Розвідувальна служба заборонила нам провести концерт», — написав Kyivstoner.

Про це повідомляє DR.

Раніше російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров відмовився від поїздки до Берліна після попередження спецслужб про можливу загрозу його життю.

Президент України заявив, що усвідомлює загрози власному життю, зокрема можливість замаху з боку Росії. Водночас, за його словами, він не може постійно зосереджуватися на небезпеці, хоча українські спецслужби неодноразово попереджали про можливі замахи.

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