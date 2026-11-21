0:00 / 0:00

Французька влада проводить розслідування у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві на адресу актора Жерара Депардьє та письменника Мішеля Уельбека.

Судове розслідування у зв'язку зі «звинуваченнями сексуального характеру» було розпочато після скарги, поданої у травні 2025 року, зазначає джерело видання.

За інформацією французьких ЗМІ, двох знаменитостей звинувачує у «груповому зґвалтуванні» акторка, яка знімалася з ними у 2018 році у фільмі Thalasso ("Спа").

Потерпіла, ім'я якої не розголошується, вперше заявила про згвалтування в інтерв'ю французькому сайту Mediapart. Актриса і танцівниця, якій на той час було 32 роки, розповіла, що її найняли для зйомок у сценах з оголенням, проте жодних сексуальних елементів не передбачалося.

Жінка стверджує, що під час зйомок Уельбек насильно її поцілував, а Депардьє здійснив акт проникнення, поки письменник притискав її до ліжка. Крім того, за її словами, Уельбек під час зйомки примусив її до орального контакту без згоди. Через це актриса, за її словами, зазнала «глибокого приниження» та «невимовного сорому».

Режисера фільму Гійома Ніклу звинувачують у співучасті, оскільки, як стверджується, він знімав усе на камеру. Ніклу заявив Mediapart, що сцена була імпровізованою і він не втручався, оскільки не помітив "жодного примусу, словесного чи фізичного опору і навіть дискомфорту".

Французьке законодавство з 2025 року кваліфікує будь-які сексуальні дії, які здійснюються без згоди, як згвалтування.

Про це повідомляє BBC.

Франція закупить тести на наркотики для жертв сексуального насильства.

Суд у справі про масове згвалтування у Франції переходить до заключного етапу.

Читай нас у