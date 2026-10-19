У Харкові судитимуть містянку за незаконне будівництво кафе у прибережній зоні

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Прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні (ч. 4 ст. 197-1 КК України). Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що обвинувачена без правовстановлюючих документів та рішень міськради зайняла ділянку вздовж проспекту Олександрівського для ведення бізнесу. Вона звела там дерев'яне кафе та споруду з газобетону під автомийку.

Обидві будівлі опинилися в межах 25-метрової прибережної захисної смуги та охоронної зони струмка, що впадає у річку Жихорець. Справу розглядатиме Немишлянський районний суд Харкова.

Джерело: Харківська обласна прокуратура.

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