У Хмельницькому правоохоронці припинили діяльність мережі підпільних колцентрів, учасники якої ошукували громадян і привласнювали їхні гроші. У межах спецоперації провели 18 обшуків та затримали 12 осіб.

За даними слідства, організатором незаконного бізнесу був 29-річний чоловік. Він залучив до схеми виконавців, забезпечив їх необхідною технікою, розподілив обов’язки та налагодив дистанційне керування мережею.

Щоб не привертати уваги правоохоронців, учасники групи облаштували колцентри безпосередньо у квартирах, де проживали.

Координацію роботи організатор здійснював через закритий чат у Telegram, у якому шахраї користувалися вигаданими іменами. Він контролював діяльність підлеглих, встановлював графіки роботи, обліковував отримані кошти та розподіляв прибуток.

Для пошуку потенційних жертв учасники групи збирали персональні дані громадян, зокрема відомості про їхній майновий стан. Надалі цю інформацію використовували під час телефонних розмов, намагаючись під психологічним тиском та шляхом обману заволодіти їхніми коштами.

У листопаді 2026 року під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку в різних валютах на загальну суму в еквіваленті близько 1 млн грн.