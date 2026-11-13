У Києві відбулася конференція «Сила жінок в агро 2026»: лідерство, фінансування бізнесу та перший рейтинг AGGEEK AGRO WOMEN 100

6 листопада у Києві вдруге відбулася конференція «Сила жінок в агро 2026», організована агромедіа AGGEEK. Подія об'єднала представниць аграрного бізнесу, фінансових установ, міжнародних організацій, науки, державного сектору та громадських ініціатив. Учасниці обговорили жіноче лідерство, розвиток бізнесу в умовах війни, доступ до фінансування, технології та майбутнє українського агросектору. Завершилася конференція презентацією першого в Україні незалежного рейтингу AGGEEK AGRO WOMEN 100 та нагородженням найвпливовіших жінок аграрної індустрії.

Конференція пройшла 6 листопада 2026 року в готелі Ramada Encore Kyiv. Протягом дня спікерки ділилися власним досвідом управління компаніями, реалізації інноваційних проєктів, залучення інвестицій та подолання викликів, з якими стикаються жінки в аграрній галузі.

Відкрила захід головна редакторка AGGEEK Тетяна Тарасенко, яка наголосила, що мета конференції — не лише обговорити роль жінок у сільському господарстві, а й створити простір для професійного спілкування, підтримки та нових партнерств.

«Коли ми створювали цю конференцію, хотіли зробити більше, ніж просто галузеву подію. Ми хотіли створити простір, де можна зустрітися, поділитися досвідом, почути одне одного та знайти підтримку. Адже українське агро — це передусім люди. Ті, хто щодня ухвалює складні рішення, бере на себе відповідальність, розвиває бізнеси й продовжує працювати попри всі виклики», — зазначила Тетяна Тарасенко.

За її словами, сьогодні жінки не лише працюють в аграрному секторі, а й керують компаніями, створюють технології, розвивають господарства та впливають на майбутнє галузі.

Жіноче лідерство: від особистої сміливості до системних змін

Однією з ключових тем конференції стало лідерство жінок в умовах постійних викликів та необхідності ухвалювати складні рішення.

Ірина Никорак, народна депутатка України та засновниця соціальної ініціативи Arm Women Now, представила тему «Не чекати, поки система зміниться: як створити рішення, якого до тебе не існувало». Її виступ був присвячений ініціативності та створенню нових рішень у відповідь на суспільні потреби.

Про кар'єрні можливості жінок у великому агробізнесі говорила Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel. У виступі «Топменеджмент в агробізнесі: що насправді стоїть між жінкою та керівною посадою» вона порушила питання жіночого професійного розвитку та доступу до керівних позицій.

Єлізавета Голуб, керівниця відділу якості компанії alfa smart agro, у виступі «Загартовані якістю: як жіноче лідерство перетворює наукові ідеї на стандарти сучасного агро» розповіла, як наукові розробки перетворюються на ефективні препарати для захисту рослин та яку роль у цьому процесі відіграють жінки.

Маючи 18 років досвіду в управлінні якістю, з яких дев'ять — у фармацевтичній галузі та дев'ять — в alfa smart agro, спікерка наголосила, що якість агрохімічної продукції починається задовго до її потрапляння на поле.

На прикладі Білоцерківського заводу препаративних форм вона представила систему багаторівневого контролю якості Multi Control, яка охоплює перевірку сировини, виробничих процесів і готової продукції. Окрему увагу приділила експериментальному виробництву, що дозволяє перевіряти лабораторні розробки, удосконалювати технологічні процеси та виявляти потенційні ризики ще до запуску серійного виробництва.

Єлізавета Голуб підкреслила, що за сучасними виробничими стандартами стоять фахівчині — хімікині, лаборантки, технологині та керівниці, які щодня ухвалюють відповідальні рішення. На її переконання, справжнє лідерство у сфері якості полягає не лише в управлінні командою, а й у готовності відстоювати високі стандарти та нести відповідальність за кінцевий результат для аграрія.

Окрему увагу учасниць привернув виступ Ольги Трофімцевої, колишньої виконувачки обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, керівниці проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог».

У виступі «Що б ти зробила, якби не боялася?» вона поділилася особистим досвідом професійних змін — від рішення залишити стабільне життя в Німеччині та повернутися в Україну до роботи в уряді. Головний меседж спікерки — сміливість полягає не у відсутності страху, а в готовності діяти попри нього.

Ольга Трофімцева також звернула увагу на проблеми, які досі обмежують професійну реалізацію жінок: нерівномірний розподіл сімейних обов'язків, вікову дискримінацію, гендерний розрив в оплаті праці та складнощі повернення до роботи після народження дитини.

На її переконання, в умовах війни та дефіциту людських ресурсів Україна не може дозволити собі втрачати професійний потенціал жінок.

Фінансування жіночого агробізнесу: від кредитів до нових фінансових інструментів

Практичним питанням фінансування була присвячена дискусія Women's Talk — OTP Bank «Фінансування жіночого агробізнесу. Реальний кейс».

У розмові взяли участь Ольга Волкова, директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам OTP Bank; Ольга Полозова, власниця ТОВ «Красногірське»; Олена Точиліна, заступниця керівника команди експертів програми «Кредитна лінія EU4Business-ЄБРР» в Україні; та Олеся Омеляненко, експертка з комунікацій проєкту IFC, Групи Світового банку, з розвитку аграрних нот в Україні.

Учасниці обговорили доступність банківського фінансування для агровиробників, можливості міжнародних програм підтримки та практичні інструменти розвитку фермерських господарств.

Практичним прикладом ефективного використання фінансових інструментів стала історія Ольги Полозової, власниці ТОВ «Красногірське».

Завдяки співпраці з OTP Bank, використанню державної програми доступного кредитування «5–7–9%» та інструментів підтримки ЄБРР господарство змогло реалізувати низку інвестиційних проєктів із модернізації виробництва.

Зокрема, підприємство придбало трактор New Holland, доїльну залу, навантажувач, зерносушарку на твердому відновлюваному паливі та інше обладнання. Для придбання трактора господарство скористалося банківським фінансуванням і грантовою підтримкою ЄБРР у формі інвестиційного кешбеку. Також підприємство залучало кредитні кошти для поповнення обігового капіталу.

Цей кейс продемонстрував, як поєднання банківського кредитування, державних програм та міжнародної фінансової підтримки дає агровиробникам можливість інвестувати в техніку, модернізувати виробничі потужності та розвивати бізнес навіть в умовах війни.

Окремою темою стали аграрні ноти — цифровий фінансовий інструмент, який може спростити доступ малих виробників до коштів.

Як повідомила Олеся Омеляненко, можливість використання аграрних нот під портфельні гарантії погоджено для малих фермерських господарств із земельним банком до 500 гектарів.

Інструмент передбачає онлайн-оформлення та підписання документів без необхідності відвідувати нотаріуса.

«Ти можеш видати аграрну ноту, підписати її, отримати фінансування, не виходячи з дому або офісу», — зазначила Олеся Омеляненко.

Ще один блок конференції був присвячений залученню грантів та інвестицій.

Мар'яна Кобеля-Звір, співзасновниця та керівниця Центру розвитку «ЧАС ЗМІН», розповіла про можливості фінансування зростання жіночого агробізнесу.

Технології, інновації та нові можливості для аграріїв

Важливою складовою конференції стала тема інновацій та технологічного розвитку аграрної галузі.

Світлана Чоні, провідна експертка напряму засобів захисту рослин відділу роботи з ключовими клієнтами компанії «Сингента», у виступі «Кар'єра, сміливість, лідерство: як перетворити власну ідею на корисний сервіс для аграріїв» поділилася власною історією професійного розвитку та досвідом створення сервісних рішень для агровиробників.

Свою кар'єру в компанії вона розпочала у 2010 році на посаді технічної експертки — у сфері, яку традиційно вважали чоловічою. Проте завдяки професійним знанням, наполегливості та готовності брати на себе відповідальність змогла не лише реалізувати себе, а й сформувати команду однодумців.

Одним із прикладів того, як професійна ініціатива перетворюється на практичний інструмент для аграріїв, став сервіс «АгроГід» від «Сингента». Це програма технічної підтримки агровиробників, яка об'єднує діагностику, польовий моніторинг, консультації та навчання, допомагаючи аграріям ухвалювати обґрунтовані рішення щодо захисту рослин.

Світлана Чоні наголосила, що за успішними сервісами та технологічними рішеннями завжди стоять люди й командна робота. Її історія стала прикладом того, як особиста сміливість, експертність і віра у власну ідею можуть перетворитися на рішення, корисне для всієї аграрної спільноти.

Про глобальні виклики для сільського господарства та особливу роль жіночого лідерства говорила Алла Стоянова, голова ГО «Аграрна Одещина», власниця фермерського господарства «Стоянов А.А.».

У презентації «Сила, що годує світ: жіноче агролідерство між визнанням ФАО та щоденними викликами» вона звернула увагу на обмежений доступ жінок до землі, фінансування та технологій, а також на потенційний економічний ефект від подолання цієї нерівності.

За наведеними у презентації оцінками ФАО, забезпечення жінкам рівного доступу до виробничих ресурсів може підвищити врожайність господарств, очолюваних жінками, на 20–30%.

Окрему увагу спікерка приділила ситуації на півдні України, де аграрії одночасно стикаються з наслідками війни, руйнуванням зрошувальної інфраструктури, кліматичними змінами та логістичними обмеженнями.

Алла Стоянова також розповіла про міжнародне визнання українського жіночого агролідерства в межах ініціативи ФАО «100 Women Heroes».

АГРО 2030: хто прийматиме рішення в майбутньому?

Однією з центральних дискусій конференції стала панель «АГРО 2030: ХТО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ?».

Модерувала розмову Єлизавета Кудиненко, редакторка Kurkul.com.

До дискусії долучилися Наталія Богачева, директорка AgriChain («Астарта-Київ»); Ірина Фіщук, засновниця Grant Guide UA; Оксана Андрущак, власниця ФГ «Клаптик степу», співзасновниця Growex і засновниця бренду «Агрора»; та Вікторія Папроцька, керівниця «Бортків Хоф».

Учасниці обговорили трансформацію аграрного бізнесу, розвиток технологій, управлінські компетенції та роль жінок у формуванні майбутнього галузі.

Ірина Фіщук, яка долучилася до дискусії онлайн, наголосила, що в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту реальний вплив матимуть ті, хто володіє знаннями, технологіями та ресурсами.

За її словами, знання створюють передумови для розвитку технологій, технології формують додану вартість, а отримані ресурси дають можливість інвестувати в нові знання.

Окремо експертка звернула увагу на необхідність прозорого ведення бізнесу як передумови доступу до міжнародного фінансування.

Частина аграрних підприємств, за її спостереженнями, не може скористатися доступними грантовими програмами через невідповідність вимогам комплаєнсу.

Водночас для невеликих господарств вона рекомендує починати з доступних державних програм підтримки, а зі зростанням бізнесу переходити до міжнародних грантових конкурсів.

Підтримка жінок-фермерок: успішні історії та виклики

Окремий виступ був присвячений можливостям для жінок, які розвивають власні фермерські господарства.

Анастасія Вітковська, координаторка програмної підтримки жінок-фермерок Prosper Global, та Наталія Кононенко, менеджерка напряму підтримки жінок-фермерок благодійного фонду «ЛАСКА», представили тему «Можливості для жінок-фермерок: успішні історії і виклики на їхньому шляху».

У центрі уваги були практичний досвід підтримки жінок у сільському господарстві, можливості розвитку фермерського підприємництва та бар'єри, з якими стикаються аграрійки.

AGGEEK AGRO WOMEN 100: перший незалежний рейтинг жіночого впливу в українському агро

Завершальною подією конференції стала презентація AGGEEK AGRO WOMEN 100 — першого в Україні незалежного рейтингу жінок, які мають підтверджений вплив на розвиток української аграрної індустрії.

Ініціатором та організатором рейтингу виступило агромедіа AGGEEK.

Мета проєкту — показати реальний масштаб жіночого лідерства в українському агросекторі та відзначити професіоналок, чий внесок вимірюється не лише посадою чи публічною впізнаваністю, а конкретними результатами, реалізованими проєктами та змінами в галузі.

Рейтинг охоплює сім категорій впливу: бізнес, медіа, освіта, PR та маркетинг, інтелектуальний вплив, соціальний вплив і політичний вплив.

Відбір кандидаток відбувався у кілька етапів: збір номінацій, перевірка інформації, підготовка профілів, експертне оцінювання та формування фінального списку.

Серед основних критеріїв оцінювання — конкретні результати діяльності, масштаб впливу, реалізовані зміни та наявність публічного підтвердження досягнень.

Принципова особливість AGGEEK AGRO WOMEN 100 — незалежність від комерційної співпраці з організатором. Місце в рейтингу не продається та не залежить від рекламного партнерства чи участі в конференції.

До фінального списку увійшли 119 жінок. Хоча початково рейтинг передбачав відзначення 100 лідерок, під час експертного оцінювання низка кандидаток отримала однакову кількість балів. Організатори вирішили включити всіх учасниць із рівними результатами.

Імена у фінальному списку представлені в алфавітному порядку в межах кожної категорії.

Переможниці AGGEEK AGRO WOMEN 100 — 2026

Під час урочистої церемонії нагородження було оголошено переможниць у семи категоріях:

Бізнес — Маргарита Шемет , головна інженерка Центрального Хабу МХП.

Медіа — Алла Стрижеус , керівниця AgroPortal.ua.

Освіта — Олена Ковтун , координаторка освітнього проєкту «Агрокебети».

PR та маркетинг — Любов Петрушко , програмна редакторка Forbes Ukraine.

Інтелектуальний вплив — Тетяна Адаменко , керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України.

Соціальний вплив — Катерина Конащук , засновниця та партнерка аналітично-комунікаційної платформи Trend&Hedge Club.

Політичний вплив — Антоніна Скляренко , президентка Громадської спілки «Співтовариство виробників і споживачів бобових України».

Окрім переможниць основних номінацій, редакція AGGEEK вручила три спеціальні відзнаки.

Ольга Трофімцева, керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», отримала спеціальну відзнаку «Вибір редакції AGGEEK».

Алла Стоянова, аграрійка з Одеської області, була відзначена спеціальною нагородою «Вибір редакції AGGEEK» за міжнародне визнання українського жіночого лідерства в агро.

Наталія Теряхіна, HR-директорка Kernel, також отримала спеціальну відзнаку «Вибір редакції AGGEEK».

Під час церемонії до переможниць звернулася Ксенія Міщенко, представниця компанії «Сингента». Компанія підготувала спеціальні подарунки для переможниць номінацій рейтингу AGGEEK AGRO WOMEN 100.

Рейтинг покликаний стати щорічною незалежною платформою визнання жіночого внеску в розвиток українського аграрного сектору.

Ознайомитися з повним списком учасниць рейтингу, категоріями та принципами оцінювання можна на офіційному сайті проєкту.

Партнери конференції «Сила жінок в агро 2026»

Проведення конференції стало можливим завдяки підтримці компаній, організацій та партнерів, які поділяють прагнення AGGEEK розвивати жіноче лідерство, підтримувати аграрну спільноту та створювати нові можливості для жінок в українському агробізнесі.

Фінансовий партнер — OTP Bank.

Партнери «Сила жінок» — «Сингента» (Syngenta) та alfa smart agro.

Стратегічний партнер — Prosper Global.

Партнер — bank.kd.

Соціальний партнер — Arm Women Now.

Партнер ландшафтної естетики — SAD.UA.

Офіційний молочний партнер — «Молокія».

Ексклюзивні б'юті-партнери — Sane та SPLASH. Завдяки підтримці брендів кожна учасниця та спікерка конференції отримала подарунковий б’юті-бокс із косметичною продукцією. Ці приємні подарунки стали ще одним проявом уваги та турботи про жінок, які щодня розвивають український агросектор.

Окрему подяку організатори висловлюють громадській організації «Рада жінок-фермерок» за підтримку заходу.

Генеральний медіапартнер конференції — Latifundist.com.

Команда AGGEEK дякує всім партнерам за довіру, підтримку та внесок у проведення конференції.

Окрема вдячність усім інформаційним партнерам, які долучилися до висвітлення події, допомогли привернути увагу до ролі жінок в аграрному секторі та поширити інформацію про перший незалежний рейтинг AGGEEK AGRO WOMEN 100.

«Сила жінок в агро» — це не лише конференція, а й платформа для професійного діалогу, нових знайомств, партнерств та визнання жінок, які вже сьогодні формують майбутнє української аграрної галузі.

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