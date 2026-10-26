У Конгресі США готують розслідування дизельної угоди з путіним – Bloomberg

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Демократи в Конгресі США готуються опротестувати домовленість між Дональдом Трампом та володимиром путіним щодо постачання російського дизпалива. Поки перший танкер із пальним перебуває в дорозі до американського узбережжя, законодавці вимагають від банків та портових адміністрацій зберегти всі документи по угоді для подальшого розслідування. Проти дизельної угоди виступила і низка республіканців, зокрема сенатор Мітч Макконнелл, який різко розкритикував Трампа за «потакання російському агресору та автократу».

Обіцяючи розслідувати деталі домовленості після виборів 3 листопада, конгресмени-демократи направили офіційні звернення до фінансових установ JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Morgan Stanley, а також до Портового управління Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

У листах зазначається: «Будь-які поставки російського дизеля в США викликають серйозні правові питання і можуть стати предметом судових позовів, а також розслідувань з боку Конгресу. Сделка… також викликає серйозні побоювання з точки зору національної безпеки, враховуючи, що вона стане джерелом фінансування жорстокої і незаконної війни Росії проти України». Тим часом танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти, який завантажив у порту Приморськ 40 тисяч тонн пального, має прибути до пункту призначення 7 листопада.

Джерело: Bloomberg.

Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального в жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в межах угоди про постачання між Росією та США.

У рф заявили про готовність постачати США будь-які обсяги дизельного пального. При цьому дизель у США вже дорожчий, ніж до паливної угоди з путіним.

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