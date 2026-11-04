У Краматорську російський дрон атакував автомобіль волонтерів під час евакуації

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У Краматорську Донецької області 4 листопада російські війська атакували дроном на оптоволокні цивільний автомобіль екіпажу «Дорога Життя» громадської організації «Громади старого міста», який здійснював евакуацію населення.

За словами волонтера Ваге Маміконяна, ворожий оператор безпілотника цілеспрямовано завдав удару по транспорту з відповідним маркуванням у момент, коли той прямував на черговий виклик. Він також підкреслив, що евакуація цивільних стає дедалі складнішою через системні умисні атаки з боку окупантів.

Джерело: волонтер Ваге Маміконян у Facebook.

У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував соціальний автобус гуманітарної місії «Проліска», який перевозив місцевих жителів до Запоріжжя. Загинула 74-річна пасажирка, ще троє людей зазнали поранень.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

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