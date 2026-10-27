У Литві розширять перелік об'єктів критичної інфраструктури для посилення нацбезпеки

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Міністерство транспорту та комунікацій Литви підготувало поправки до Закону про охорону об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення національної безпеки.

Запропонований документ передбачає включення до спеціального захисного переліку ключових інформаційних, логістичних та оборонних об'єктів країни, серед яких дата-центри Реєстрового центру, Вільнюська телевежа, Каунаська радіорелейна станція, Вільнюський логістичний центр «Lietuvos paštas», а також виробничий комплекс і склади пороху Збройового заводу в Гірайте.

Метою урядової ініціативи є захист стратегічної інфраструктури від потенційних диверсій, саботажу та гібридних загроз, а також забезпечення безперебійної роботи державних інформаційних ресурсів, систем оповіщення населення й оборонного виробництва в умовах кризи чи мобілізації. Очікується, що литовський уряд розгляне відповідний проєкт поправок під час засідання в середу.

Джерело: LRT.

У Литві військовослужбовців залучать до допомоги прикордонній службі в охороні кордону з Калінінградською областю Російської Федерації — держави-агресора. Рішення має превентивний характер, оскільки ситуація на цій ділянці кордону наразі спокійна.

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