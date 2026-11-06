У Львові перехожий розбив голову об недолуго встановлену скульптуру

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На проспекті Свободи у Львові 57-річний тверезий чоловік зазнав травми голови, вдарившись об виступаючу частину нещодавно встановленої дерев'яної інсталяції «Правда» авторства художника Володимира Семківа.

За словами адвоката потерпілого Олега Мицика, інцидент стався увечері 5 листопада в умовах обмеженого освітлення, коли чоловік повертався з роботи пішохідною алеєю та не помітив конструкцію, де на рівні обличчя із скульптури стирчала чорна палиця.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, де йому наклали шви. Юрист наголосив на можливому порушенні державних будівельних норм щодо інклюзивності та безпеки пішохідних зон, тоді як куратор заходу «Тиждень скульптури» Павло Гудімов заявив про наміри перемістити арт-об'єкт ближче до джерела світла та встановити навколо нього огорожу.

Джерело: Мицик у фейсбуці.

У Львові на вулиці Гайдамацькій сталася масштабна ДТП за участі трамвая, автобуса та чотирьох автомобілів. Після першого зіткнення машини одна за одною врізалися в інші транспортні засоби, а один із легковиків опинився на даху іншого авто. За попередніми даними поліції, травмувалися троє людей.

До Центру дитячої медицини у Львові госпіталізували 9-місячну дівчинку, яка постраждала внаслідок ДТП. Під час поїздки немовля сиділо на колінах у батька замість дитячого автокрісла.

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