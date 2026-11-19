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У нідерландському місті Східам неподалік Роттердама мешканці багатоквартирного будинку знайшли у своїх поштових скриньках справжні банкноти номіналом 50 євро, які залишив невідомий благодійник.

Несподівану готівку отримали близько десяти жителів будинку, і не виключено, що таких випадків може бути більше. Хто розклав гроші та з якою метою, наразі невідомо, а поліція також не має інформації про особу дарувальника, хоча перевірка показала справжність купюр.

Подібний випадок уже фіксували поблизу — у січні 2024 року в роттердамському районі Дельфсхавен мешканка отримала від невідомого кілька конвертів із готівкою на суми 250, 600 та 1000 євро із запискою подяки за добрі вчинки, однак особу відправника тоді так і не встановили.

Джерело: Bild.

Раніше у місті Колорадо-Спрінгс (США) 65-річний чоловік пограбував банк, а після розкидав вкрадені гроші по вулиці, вигукуючи: «Щасливого Різдва!». Як тільки у грабіжника закінчилися гроші в сумці, він сів біля кафе Starbucks і чекав, поки його заарештують.

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