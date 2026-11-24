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Суд у Південно-Африканській Республіці засудив 24-річного громадянина Зімбабве Тафадзву Сітхоле, студента третього курсу Африканського університету Зімбабве, до п’яти років умовно із зобов’язанням повернутися на батьківщину за спробу вирушити до росії для участі у війні проти України.

Сітхоле визнав провину в порушенні законодавства ПАР щодо участі або сприяння іноземним збройним формуванням після того, як подав онлайн-заявку на вступ до російської армії та отримав організаційну підтримку поїздки, а 8 листопада був затриманий разом із ще вісьмома зімбабвійцями в аеропорту Йоганнесбурга. Влада ПАР також затримала підозрюваного у вербуванні найманців.

У затвердженій судом угоді про визнання вини наголошується, що ПАР не повинна ставати центром вербування, логістичною базою чи транзитним коридором для учасників іноземних конфліктів. За даними української розвідки, за перші дев’ять місяців 2026 року росія завербувала 530 громадян Зімбабве порівняно з 30 за весь 2025 рік на тлі активізації вербування в країні через посилення протидії в інших державах Африки, тоді як на боці рф у війні проти України загинули щонайменше 460 африканців, зокрема 21 громадянин Зімбабве.

Джерело: Bloomberg.

Також суд Ташкентської області дав п'ять років позбавлення волі 38-річному громадянину Узбекистану, який воював у складі так званої «армії днр».

У Сербії суд визнав 31-річного Владо Станича винним у найманстві. Він брав участь у війні в Україні на боці рф.

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