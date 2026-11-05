+6° Київ +5° Варшава +23° Вашингтон
$ 45.46 € 51.1 zł 11.62
$ 45.46 € 51.1 zł 11.62
+6° Київ +5° Варшава +23° Вашингтон
Головне Події

У податковій Тернопільщини після корупційного скандалу змінилося керівництво

UA NEWS 05 Листопада 2026 20:48
У податковій Тернопільщини після корупційного скандалу змінилося керівництво
0:00 / 0:00

Виконувачем обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області призначено Віктора Нижника. Раніше посадовець обіймав посаду заступника керівника ДПС у Вінницькій області, де працював у податкових органах з 2015 року. 

Призначення відбулося після звільнення попередньої очільниці відомства Ольги Ліщинської, яка втратила посаду внаслідок корупційного скандалу, пов'язаного із затриманням її заступниці за хабарництво.

Про нове призначення повідомив у своєму телеграм-каналі активіст Тарас Середич. 

Функціонери Державної податкової служби фігурують на плівках справи НАБУ Карфаген. Також обшуки НАБУ у керівництва податкової Тернопільщини можуть бути пов'язані зі справою Карфаген.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток