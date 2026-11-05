У податковій Тернопільщини після корупційного скандалу змінилося керівництво

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Виконувачем обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області призначено Віктора Нижника. Раніше посадовець обіймав посаду заступника керівника ДПС у Вінницькій області, де працював у податкових органах з 2015 року.

Призначення відбулося після звільнення попередньої очільниці відомства Ольги Ліщинської, яка втратила посаду внаслідок корупційного скандалу, пов'язаного із затриманням її заступниці за хабарництво.

Про нове призначення повідомив у своєму телеграм-каналі активіст Тарас Середич.

Функціонери Державної податкової служби фігурують на плівках справи НАБУ Карфаген. Також обшуки НАБУ у керівництва податкової Тернопільщини можуть бути пов'язані зі справою Карфаген.

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