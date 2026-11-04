У Раді пропонують дозволити оперативне розміщення РЕБ на будь-яких земельних ділянках

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Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення оборонних заходів», який дозволяє військовим оперативно розміщувати засоби радіоелектронної боротьби та розвідки на будь-яких ділянках і об'єктах нерухомості незалежно від форми власності.

Спеціальний режим пропонують запровадити на період воєнного стану та шість місяців після його завершення для усунення затримок у розгортанні систем захисту від повітряних атак. Документ також зобов'язує власників майна сприяти військовим і передбачає порядок компенсації витрат за спожиті комунальні послуги через Кабінет Міністрів України.

Джерело: картка законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Над Києвом створили захисний «купол» із засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб завадити росіянам дистанційно керувати реактивними «Шахедами». Для цього по всьому місту обладнали сотні локацій з антенами та спеціальним обладнанням. Операція тривала кілька тижнів, а до неї долучилися військові, державні установи та виробники засобів РЕБ.

На закупівлі РЕБів для військових привласнили 5,6 млн грн: обвинувачених судитимуть.

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