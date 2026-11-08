У Ростовській області дрони пошкодили міст на трасі, яка веде до ТОТ України

0:00 / 0:00

У Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників пошкоджено міст через річку Міус на автомагістралі «Новоросія», що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

За словами Слюсаря, пошкодження зафіксували на 97-му кілометрі траси в Неклинівському районі.

Окрім мосту, внаслідок атаки постраждала будівельна техніка. Зокрема, пошкоджено два гусеничні крани. Інформації про постраждалих немає.

Губернатор повідомив, що наразі рух мостом організували в реверсивному режимі.

Автомагістраль «Новоросія» сполучає Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими Росією територіями України.

Про це повідомила російська служба ВВС, яка цитує заяву губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тисячі авіарейсів із 69,2 тисячі запланованих. Основною причиною стали регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників.

Читай нас у