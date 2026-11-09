У США після півмарафону 19 учасників звернулися по медичну допомогу

У місті Санта-Барбара в США поліція розпочала розслідування після масового погіршення самопочуття учасників місцевого півмарафону. По медичну допомогу звернулися 19 людей, які мали незвичні симптоми.

Правоохоронці з’ясовують, що могло спричинити такий стан учасників змагань.

За інформацією CBS News, правоохоронці отримали повідомлення від місцевої лікарні про незвичну кількість учасників забігу, які звернулися по медичну допомогу. Деякі бігуни самостійно прибули до медзакладу, тоді як інших довелося доправляти каретами швидкої допомоги.

Представники медичної мережі Cottage Health підтвердили, що вранці в неділю до відділень невідкладної допомоги надійшли 19 пацієнтів. Усі вони мали схожі симптоми, причину яких поки не вдалося встановити. У медзакладі зазначили, що кількість звернень, пов'язаних із ранковим забігом у Санта-Барбарі, виявилася значно більшою, ніж зазвичай.

Організатори півмарафону, коментуючи ситуацію CBS LA, припустили, що погіршення самопочуття спортсменів могло бути спричинене спекою або звичайним фізичним виснаженням після тривалої дистанції. Однак ця версія поки не підтверджена, а медики продовжують з'ясовувати, що саме стало причиною одночасного погіршення стану такої кількості учасників.

Поліція Санта-Барбари розпочала розслідування обставин інциденту та закликала всіх, хто може володіти відповідною інформацією, звертатися до правоохоронців. Водночас у поліції наголосили, що наразі немає потреби вживати якихось спеціальних заходів для населення. Учасникам забігу, які відчувають нездужання, рекомендують не зволікати та звернутися по медичну допомогу.

Сам півмарафон розпочався о 7:00 на бульварі Кабрільйо й завершився об 11:00. За даними організаторів, цього року до змагання долучилися понад 7500 людей. Наразі невідомо, чи могли захворіти інші учасники, які не зверталися до лікарень.

Про це повідомляється з посиланням на CBS News.

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