Україна готова обговорювати заморожування лінії фронту, але не віддасть території — Зеленський

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту для початку переговорів, однак відмовляється віддавати свої території чи визнавати їх російськими.

Глава держави підкреслив, що українська земля є принципово важливою, оскільки це насамперед питання захисту людей та пам'яті про полеглих воїнів. За словами Зеленського, ніхто у світі не визнає тимчасово окуповані регіони територією рф.

«Наша земля дуже важлива, бо це про людей. Це не про кілометри. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну», — підкреслив глава держави. Також Володимир Зеленський додав: «Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території російськими, і я думаю, що Росія це розуміє».

Джерело: CNN.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися сісти за стіл переговорів, однак сторони досі мають значні розбіжності щодо умов можливої мирної угоди. За словами Венса, причиною відсутності домовленостей є те, що позиції Києва та Москви щодо ключових деталей переговорного процесу залишаються надто далекими.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував ідею Кремля провести тристоронні переговори Росії, Китаю та США щодо завершення російсько-української війни без участі України. На його думку, такий формат нагадуватиме розподіл сфер впливу між великими державами.

Читай нас у