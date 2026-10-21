Україна ризикує недоекспортувати 35 мільйонів тонн продовольства до кінця року

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Українська аграрна галузь до кінця 2026 року може недоотримати близько 35 мільйонів тонн експорту продовольства через блокування морських портів та затяжну кризу логістичних шляхів.

Поточний місячний обсяг експорту агропродукції становить лише 2,4 мільйона тонн, що вдвічі менше за показники докризового періоду та спричиняє щомісячні втрати валютної виручки держави в розмірі до 500 мільйонів євро.

Основною причиною зниження показників є відсутність повноцінного водного сполучення, адже наявні експортні спроможності покривають лише 10–15% від реальних потреб ринку.

Джерело: Економічна правда.

Продовольча інфляція у світі може прискоритися вже найближчими місяцями й залишатися високою до кінця 2027 року. Причиною можуть стати накопичені перебої з постачанням продуктів, які здатні вплинути й на ціни в Україні.

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