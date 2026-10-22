В окупованому Криму щонайменше 314 українців незаконно позбавлені свободи

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У тимчасово окупованому Криму щонайменше 314 людей незаконно позбавлені особистої свободи, із яких 171 — це представники корінного кримськотатарського народу. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ельвін Кадиров під час 12-го щорічного з’їзду Робочої групи тюркських меншин та спільнот (FUEN TAG).

Під час заходу учасники затвердили план дій на 2026–2027 роки, одним із пріоритетів якого є посилення міжнародного захисту кримських татар, які зазнають систематичних переслідувань із боку рф. Також представник Омбудсмана обговорив питання правопорушень, незаконних ув'язнень та примусової мобілізації на окупованих територіях із посадовцями Північної Македонії та послом Туреччини.

Джерело: Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На території тимчасово окупованого рф Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар, що не може бути прийнято цивілізованим суспільством.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські силовики обшукали будинки кримських татар. З невідомих причин під час рейду були затримані шестеро жителів півострова з різних населених пунктів.



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