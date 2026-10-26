Венс пояснив зростання цін на пальне у США та згадав про війну в Україні

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Зростання цін на пальне та найвищий за останні 50 років рівень інфляції у США пов’язані зі спалахами агресії в різних частинах світу. Серед чинників віцепрезидент США Джей Ді Венс згадав і повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Американський політик визнав проблему рекордної інфляції в країні та закликав згадати події 2022 року. За його словами, саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вартість пального у США різко зросла, сягнувши значно вищих позначок, ніж зараз.

Венс зауважив, що аналогічні стрибки цін спостерігалися в історії країни й раніше - зокрема у 1979, 2001 та 2007 роках.

"Ціни різко зростають щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику", - заявив віцепрезидент США.

Про це повідомляється з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Нагадаємо, що Бензин у США подорожчав на 34,2% за рік за інфляції 3,7% — OilPrice.

У США середня ціна дизеля вперше перевищила 6 доларів за галон.

Запаси бензину у США зросли, попри подорожчання пального — OilPrice.

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