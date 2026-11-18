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Під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені президент США Дональд Трамп прибув до країни, де його зустрів особисто голова КНР Сі Цзіньпін. Російського президента Володимира Путіна в аеропорту зустрічав Цай Ці — керівник канцелярії ЦК Компартії Китаю та один із найвищих посадовців країни.

Різницю в протокольних зустрічах можна розглядати як дипломатичний сигнал щодо статусу двох держав у відносинах із Пекіном. Водночас трактувати її як приниження Путіна було б некоректно.

Зокрема, видання South China Morning Post зазначає, що зустріч Путіна стала найвищим за рівнем прийомом серед іноземних лідерів, які прибули до Шеньчженя на саміт АТЕС. Цай Ці входить до Постійного комітету Політбюро Компартії Китаю та посідає п'яте місце в партійній ієрархії.

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Очікується, що 19 листопада Путін, Трамп і Сі Цзіньпін проведуть тристоронню зустріч на полях саміту.

Раніше президент Трамп прибув до Китаю на саміт АТЕС.

Нагадаємо, Путін в Китаї заявив про революцію в економіці та запропонував країнам купувати технології РФ.

У Шеньчжені, Китай, президент Російської Федерації — держави-агресора Володимир Путін 18 листопада заявив перед представниками бізнесу на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що інструменти економічного примусу нібито значною мірою втратили свою силу.

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