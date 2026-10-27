Відео: у Києві після російської атаки врятували двох собак, які втратили господарів

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У Києві на місцях російських ударів рятувальники знайшли двох собак, які під час атаки втратили своїх господарів. Одного пса визволили з-під завалів пошкодженої будівлі, а іншого виявили пораненим біля паркану, де він чекав на власника.

У ніч на 27 жовтня, коли рятувальники ліквідовували наслідки чергової російської атаки на Київ, вони натрапили на наляканого собаку під руїнами пошкодженої будівлі. Тварина зазнала травм, однак залишилася живою.

На оприлюдненому ДСНС відео видно, що пес поранив щонайменше одну кінцівку. Рятувальники визволили його з-під завалів, надали першу допомогу та передали до найближчої ветеринарної лікарні.

Згодом надзвичайники помітили поблизу ще одного пораненого собаку. Тварина лежала біля паркану й чекала на свого власника.

«Бідолаха тихо лежав і вірно чекав, але, на жаль, не дочекався свого господаря», — розповіли рятувальники.

Обидва собаки під час російської атаки втратили своїх господарів.

У ДСНС наголосили, що рятувальники та захисники ризикують власним життям, щоб урятувати інших.

«Наші захисники та рятувальники ризикують усім, аби зберегти кожне життя! Як писав Василь Симоненко: “Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя”», — додали у службі.

У ніч на 27 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 280 ударних безпілотників, зокрема реактивних, а також балістичні ракети.

Основний удар припав на Київ. Два ракетні обстріли, що тривали від вечора напередодні, пошкодили житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, адміністративні будівлі, бізнес-центр і транспортні засоби.

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Унаслідок обстрілу в Деснянському районі загинула 46-річна жінка, ще 15 людей отримали поранення.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вдень 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дергачах Харківської області. Зафіксовано влучання у складську будівлю, троє людей постраждали.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Нагадаємо, на Хмельниччині російська атака критично пошкодила електрообладнання.

На Харківщині через російські удари загинули троє людей, ще восьмеро поранені.

Також Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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