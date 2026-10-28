Військові розкритикували контракти Федорова, Хмара готує нові умови служби

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Міністр оборони України Євгеній Хмара працює над наступними етапами реформи армійських контрактів, які мають врахувати зауваження військовослужбовців. Замість так званих «контрактів Федорова» можуть запровадити «контракти з пакетом переваг». Водночас питання термінів служби та звільнення військових, які воюють із 2022 року, залишається невирішеним.

Реформа контрактів, запроваджена за попереднього міністра оборони Михайла Федорова, викликала невдоволення частини українських військовослужбовців. За даними журналістів, бійці вважали її несправедливою, оскільки основну увагу приділяли залученню новобранців, тоді як військові, які воюють роками, не отримали чітких термінів служби.

Деякі бійці погоджувалися на так звані «контракти Федорова» «від безвиході», сподіваючись отримати хоча б можливість ненадовго повернутися до мирного життя.

За словами секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки Романа Костенка, із червня 2026 року такі контракти підписали лише 8,6 тисячі військовослужбовців.

Джерела «Української правди» в Міністерстві оборони розповіли, що Євгеній Хмара вивчає відгуки військових щодо чинних умов. Водночас усі положення урядової постанови про контракти та грошове забезпечення продовжуватимуть виконуватися.

За інформацією співрозмовників видання, робота над реформою охоплює два основні напрямки.

Перший — створення нової системи контрактів для новобранців, які можуть отримати назву «контракти з пакетом переваг». Що саме передбачатимуть ці переваги, наразі не розголошують.

Другий напрямок стосується військовослужбовців, які тривалий час перебувають на службі та беруть участь у бойових діях. На думку Романа Костенка, це питання має вирішувати президент України Володимир Зеленський.

Нардеп вважає, що необхідно визначити категорії військових, які отримають право на звільнення зі служби. Серед можливих критеріїв він назвав повторні поранення та тривале перебування на передовій.

Водночас Костенко не підтримує негайну демобілізацію всіх, хто вступив до війська у 2022 році.

«Варто починати демобілізацію з тих, хто служив у найбільш ризикових умовах. Як би хто не хотів, не вийде відразу звільнити всіх, хто служить із 2022-го», — цитує видання народного депутата.

Журналісти «Української правди» поспілкувалися з військовими Сил оборони, які пояснили, чому чинні умови контрактів їх не влаштовують.

Серед основних зауважень — відсутність чітких термінів служби, про які представники військово-політичного керівництва говорили ще з 2023 року. За словами військових, обіцянки визначити строки служби досі не виконані.

Ще одна причина невдоволення — однакові умови для новобранців і досвідчених бійців. Військовослужбовці вважають, що ті, хто воює з 2022 року, мають отримувати більше переваг, ніж люди, які щойно долучилися до армії.

Окремі претензії стосуються можливості звільнення зі служби та відстрочки після завершення контракту. Військові вважають, що шість місяців відстрочки недостатньо для повноцінного відпочинку після тривалого перебування на фронті.

«Я вважаю, що в людей, які воюють із 2022 року, має бути більше привілеїв, ніж у тих, хто щойно долучився до війська», — зазначив медик Десантно-штурмових військ, слова якого навела «Українська правда».

Ще одне питання, яке викликає дискусії серед військовослужбовців, — розподіл грошового забезпечення, підвищеного за часів Михайла Федорова.

За словами бійців, опитаних журналістами, виплати надходять вчасно, однак підвищення суттєво торкнулося штурмовиків і піхотинців, тоді як оператори безпілотників не отримали аналогічного збільшення.

Військові звертають увагу, що оператори дронів також часто працюють поблизу передової та виконують завдання в умовах високого ризику.

У матеріалі «Української правди» наголошується, що в армії зберігається запит на справедливість у питаннях грошового забезпечення, термінів служби та можливостей звільнення. Наразі ці проблеми потребують подальших рішень з боку військово-політичного керівництва України.

Нагадаємо, компанія «Кальміус», яку журналісти пов’язують із бізнес-оточенням голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Івана Федорова, отримала державні підряди на 2,14 млрд грн після його призначення на посаду. За даними розслідування «Наших грошей», частину великих замовлень фірма отримала без конкуренції. Журналісти також звернули увагу на різницю у вартості схожих робіт у різних областях і на зв’язки компанії з іншими підприємствами, що фігурують у матеріалах правоохоронців.

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