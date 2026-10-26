Віталій Кім відзвітував про перші сто днів на посаді міністра ветеранів

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Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім разом із командою підсумували результати діяльності за перші 100 днів на посаді та презентували подальше бачення розвитку ветеранської політики. Серед ключових ініціатив — створення Державної служби супроводу ветеранів, пригнічення бюрократії, запуск нових цифрових послуг та призначення відповідальних за ветеранські питання в кожному міністерстві.

«Для мене головний показник роботи Міністерства – не кількість ухвалених рішень чи підготовлених звітів. А те, чи стало ветерану простіше отримати допомогу, пройти реабілітацію, знайти роботу, розпочати власну справу та повернутися до повноцінного цивільного життя», – наголосив Віталій Кім.

Під час заходу також було представлено оновлену команду заступників міністра та оголошено про збільшення фінансування ветеранської політики у проекті держбюджету на 2027 рік на 3 млрд грн. Окрім того, очільник відомства відзначив практичний старт програми «Ветеран. Робота», за якою працевлаштовано 1 325 осіб, запуск витягу з Реєстру ветеранів у застосунку «Дія», а також залучення міжнародної допомоги від Канади, Бельгії та ПРООН.

Джерело: Мінветеранів.

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