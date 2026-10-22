Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло подружжя

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Армія рф 22 жовтня завдала удару по приватному сектору Запоріжжя, унаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Влучання прийшлося по приватному будинку. Жертвами атаки стало подружжя — 37-річний чоловік та 38-річна жінка. Перед цим моніторингові канали попереджали про атаку «Бандеролей» на Запоріжжі.

Джерело: Запорізька ОВА.

У Харкові вдень 22 жовтня внаслідок російського удару безпілотником по пасажирському електропоїзду виникла пожежа. Займання сталося в головному вагоні.

Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги.

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