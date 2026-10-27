З окупованої частини Херсонщини повернули ще вісім українських дітей

0:00 / 0:00

На підконтрольну уряду України територію вдалося евакуювати з тимчасово окупованої частини Херсонської області п’ятьох дівчаток та трьох хлопчиків віком від 7 до 16 років. Порятунок відбувся за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA, підтвердив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Серед вивезених дітей — дев'ятирічна дівчинка, яку на окупованій території примушували відвідувати російську школу, вивчати гімн рф, писати листи окупаційним військам та брати участь у пропагандистських заходах. Загалом від початку 2026 року з окупованої Херсонщини вдалося повернути 243 дитини. Наразі евакуйовані перебувають у безпеці в центрах «Надії та відновлення», де отримують необхідну психологічну та юридичну допомогу.

Джерело: Херсонська ОВА.

Раніше з ТОТ Херсонщини повернули ще 11 українських дітей.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років. Серед них — хлопчик, який кілька років був розлучений із батьками, дівчинка, яку мати довго не могла забрати через втрату документів, а також двоє підлітків, які опинилися в окупації без своїх рідних.

З ТОТ Херсонщини повернули групу дітей віком від 3 місяців до 17 років.

Читай нас у