Зеленський пообіцяв квартири родинам постраждалих і загиблих у Прилуках

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Президент Володимир Зеленський під час візиту до Чернігівської області 8 жовтня заявив, що питання забезпечення житлом людей, які втратили домівки через російську атаку на Прилуки, буде повністю вирішене. Нове житло нададуть родинам загиблих та постраждалих унаслідок влучання ворожої ракети в багатоповерхівку.

Унаслідок ракетного удару 7 жовтня в місті було зруйновано під'їзд житлового будинку та пошкоджено десятки квартир. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих зросла до 22 осіб, серед яких п'ятеро дітей, а ще 54 людини отримали поранення. Під час спілкування з президентом місцеві мешканці поскаржилися на брак і неналежний стан захисних споруд, після чого глава держави обговорив із керівниками громад посилення цивільного захисту та будівництво укриттів у навчальних закладах.

Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, РФ ракетою знищила п’ятиповерхівку з людьми у Прилуках.

У Прилуках Чернігівської області рятувальники ДСНС дістали живою маленьку дитину з-під завалів житлового будинку, який був зруйнований унаслідок російського ракетного удару.

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