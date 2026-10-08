Зірка серіалу Емілі в Парижі вдягла сукню від українського бренду BEVZA

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Французька акторка та зірка серіалу «Емілі в Парижі» Філіппіна Лерой-Больє з'явилася на публіці в ефектній сукні від українського бренду «BEVZA». Знаменитість обрала це вбрання для презентації нових парфумів «O Boticário».

Акторка вдягла чорну максі-сукню, пошиту з двох квадратних деталей зі скульптурним драпуванням та регульованим шнурком. Вартість сукні становить 32 175 гривень (близько 717 доларів США), проте зі знижкою її ціна складає 19 305 гривень (близько 430 доларів США). Образ кінозірка доповнила золотими прикрасами, нюдовим макіяжем та легкими локонами.

Про це пише Фокус.

Український бренд Bevza опинився в центрі критики після представлення набору ялинкових прикрас «П’ять колосків». Користувачі нагадали компанії, що цей символ пов’язаний із трагічними сторінками української історії, тож його використання у святковому декорі є недоречним.

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