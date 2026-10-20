74 електробуси Окленда віддали мережі 1,7 ГВт-год за два роки — Electrek

Парк із 74 електричних шкільних автобусів в Окленді, штат Каліфорнія, за останні два роки повернув до електромережі 1,7 ГВт-год енергії. Автобуси, обладнані зарядними станціями з технологією vehicle-to-grid, або V2G, можуть одночасно віддавати в мережу приблизно 2 МВт потужності — цього, за розрахунком, достатньо для живлення близько тисячі домогосподарств у вечірній час.

Енергія автобусних батарей

Як повідомляє Electrek, сумарна ємність батарей автобусного парку становить 11,5 МВт-год. Уночі машини заряджаються, вдень витрачають приблизно 20–40% заряду на маршрутах, а після завершення навчального дня підключаються до V2G-зарядок і віддають енергію в мережу.

Електроенергія надходить у систему в період вечірнього пікового споживання, коли мешканці повертаються додому та активніше користуються кондиціонерами, освітленням і побутовими приладами. У святкові дні та влітку, коли навантаження на каліфорнійську мережу зростає, автобуси можуть бути її ресурсом протягом усього дня.

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Модель для шкільного округу

Зарядні пристрої для проєкту виготовила компанія Tellus Power, а експлуатацією системи займається Zum. За два роки роботи рівень доступності системи перевищив 99,5%. У матеріалі зазначається, що така схема дає шкільному округу змогу купувати електроенергію тоді, коли вона дешевша, та віддавати її до мережі в періоди вищої вартості.

Tellus Power також реалізує або готує інші V2G-проєкти: для чотирьох шкільних автобусів у Берлінгтоні у штаті Вермонт, двох міських автобусів у Бернабі в канадській Британській Колумбії, трьох майданчиків шкільних округів в Іллінойсі та парку зі 104 шкільних автобусів у Сан-Франциско, який планують розширити до 238 машин.

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