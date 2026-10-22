Acura планує збільшити модельний ряд до шести авто до кінця десятиліття — Motor1

У США японський преміальний автовиробник Acura планує збільшити свій модельний ряд із чотирьох до шести автомобілів і до кінця десятиліття вийти на щорічні продажі 200 тисяч машин. Як повідомляє Motor1, нові та оновлені моделі компанія представила дилерам під час зустрічі в Лас-Вегасі.

Два нові позашляховики

Acura вже анонсувала два нові SUV: модель для активного відпочинку та восьмимісний флагманський автомобіль. За даними Automotive News, на які посилається Motor1, позашляховик на базі Honda Passport має отримати відмінний дизайн, зокрема унікальний капот, але використовуватиме ту саму архітектуру. Він також матиме двигун внутрішнього згоряння.

Продажі цієї моделі мають розпочатися в першій половині 2028 року. В Acura заявили, що автомобіль поєднає можливості для поїздок на природу із сучасним преміальним дизайном.

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Восьмимісний флагманський SUV стане найбільшим автомобілем марки. Його вже розробляють, а початок виробництва очікують до завершення десятиліття. За даними Automotive News, модель може отримати платформу наступного покоління Acura MDX. Видання також повідомляє, що Honda може підготувати споріднений автомобіль із внутрішнім позначенням Pilot XXL.

Гібридний RDX і спеціальні версії

Acura готує наступне покоління кросовера RDX. Виробництво нинішньої моделі завершиться пізніше цього року, після чого RDX тимчасово зникне з лінійки та має повернутися у гібридній версії. Це має бути перший автомобіль Acura з дворуховою гібридною системою компанії.

Новий RDX також має започаткувати оновлену дизайнерську мову бренду. Крім того, Acura планує випустити цього року лімітовану Integra Type S і представила дилерам спеціальні версії кросоверів ADX та MDX. У 2025 році Acura продала у США 133 433 автомобілі.

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