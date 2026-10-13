AITO оголосила про вихід на європейський ринок восени 2027 року — Electrek

У Франції китайський бренд преміальних SUV AITO планує розпочати продажі автомобілів у Європі восени 2027 року. Про намір компанія повідомила на Паризькому автосалоні, де представила моделі AITO 9, AITO 8, AITO 7 та AITO 6, пише Electrek.

Бренд створений автовиробником Seres із використанням технологій Huawei. Утім, у паризьких матеріалах AITO для преси назву Huawei не згадували. Член ради директорів і віцепрезидент Seres Group Кліффорд Канг заявив, що для AITO «нова розкіш» поєднує традиційну розкіш із технологічною.

Сертифікація та локалізація

Перед початком продажів AITO планує отримати європейське схвалення типу транспортного засобу EU Whole Vehicle Type Approval. Також компанія прагне здобути п’ятизірковий рейтинг безпеки Euro NCAP за протоколом 2026 року для всіх моделей лінійки.

Компанія повідомила про намір адаптувати силові установки й шасі автомобілів до європейських доріг, запровадити багатомовне голосове керування та доопрацювати системи допомоги водієві й паркування спільно з партнерами. AITO також заявила про створення сервісної мережі з місцевими командами запчастин і підтримки клієнтів та про дотримання вимог GDPR. Водночас компанія не оголосила ціни, країни старту продажів, дилерів чи європейські специфікації моделей.

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Характеристики моделей у Китаї

У Китаї всі чотири представлені моделі пропонують як у повністю електричній версії, так і у версії REEV — електромобілі із подовжувачем запасу ходу, де бензиновий двигун працює генератором.

Флагманський AITO 9, який у Китаї продають під назвою M9, має довжину 5285 мм і колісну базу 3125 мм. За даними AITO, максимальна потужність моделі сягає 497 кВт, або 666 к. с., а розгін до 100 км/год займає 4,6 секунди. Автомобіль оснащений 800-вольтовою активною підвіскою, кермуванням задніми колесами та батареєю CATL.

Найкомпактніший у заявленій лінійці AITO 6 має довжину 4960 мм і два ряди сидінь. Електрична версія розвиває 340 кВт, а REEV-версія — 345 кВт; заявлений час розгону до 100 км/год становить 5,2 секунди. У 2025 році AITO продала в Китаї 426 тисяч автомобілів, за даними Seres.

У вересні Seres перебрала на себе визначення продукту, дизайн, маркетинг, роздрібні продажі та сервіс AITO, тоді як Huawei перейшла до допоміжної ролі. Через два тижні компанії уклали нову п’ятирічну угоду про співпрацю.

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