Alpine відмовилася від ретродизайну для електричного спорткара 2+2 — Motor1

Alpine вирішила надати майбутньому електричному спорткару з посадковою формулою 2+2 цілком сучасний дизайн без відсилань до історичної моделі A310. Як повідомляє Motor1, це рішення ухвалив генеральний директор марки Філіп Кр'єф.

Окремий дизайн для моделі 2+2

У компанії розглядали два підходи до зовнішності новинки. Частина дизайнерів пропонувала орієнтуватися на клиноподібний стиль Alpine A310 1970–1980-х років, інша — створити новий образ, натхнений концептом Alpenglow. Зрештою Alpine обрала другий варіант: Кр'єф описав дизайн майбутньої моделі як «дуже, дуже сучасний».

Електромобіль 2+2 використовуватиме модульну платформу Alpine Performance Platform, розраховану на різні типи кузовів і силових установок. Першим спортивним автомобілем марки на цій архітектурі має стати наступне покоління A110. Alpine раніше орієнтувалася на появу електричного наступника A110 приблизно у 2027 році, однак конкретного місяця початку продажів не називала.

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Концепт A310 Vision залишиться окремою ідеєю

Концепт Alpine A310 Vision, який показали на Паризькому автосалоні, не стане прямою основою для серійної моделі 2+2. У компанії називають його самостійним дизайнерським дослідженням, створеним під впливом оригінальної A310 і для демонстрації можливостей платформи APP.

Кр'єф пояснив рішення тим, що A110 має ширше міжнародне визнання, тоді як A310 більше цінують французькі шанувальники марки та автомобільні знавці. Водночас керівник Alpine допускав можливість дуже обмеженої серії автомобілів у стилі A310, але не підтверджував запуск повноцінної серійної моделі. Компанія також ще не визначила, чи з'явиться після A110 модель 2+2, чи спеціальна версія, натхненна A310.

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