Армія США відібрала Hunter WOLF для програми ILTM — Electrek

Армія США відібрала автономну шестиколісну платформу Hunter WOLF як один із шести приватних проєктів для ініціативи Infantry Last Tactical Mile (ILTM). Програма має модернізувати підтримку піхотинців на полі бою, повідомляє Electrek.

Платформа для логістики та евакуації

Hunter WOLF позиціонують як засіб підтримки на «останній тактичній милі». Платформа може перевозити важке обладнання, припаси та інші важливі для виконання завдань вантажі складною місцевістю. Також її передбачають використовувати для евакуації поранених у важкодоступних умовах.

Машина має колісну формулу 6×6, електричний привід і безповітряні шини Tweel, стійкі до проколів. За даними видання, її конструкція дає змогу долати підйоми з ухилом до 60% та рухатися поперек схилів із боковим ухилом до 40%. Водієві не потрібно керувати платформою, оскільки вона автономна.

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Електричний привід і генератор

Точні технічні характеристики Hunter WOLF не розкривають. Electrek зазначає, що платформа має невідому кількість електродвигунів і припускає, що їх може бути три. Їхня сукупна потужність, за даними видання, становить 97 кВт, або 130 кінських сил.

Бортові батареї забезпечують понад 12 км тихого руху бездоріжжям. Після цього дизельний генератор на паливі JP-8 може заряджати батареї під час руху, а заявлений запас ходу з генератором перевищує 200 миль, або приблизно 322 км.

На оприлюднених зображеннях Hunter WOLF також показано з 30-мм системою Bushmaster. Президент підрозділу робототехніки BLADE Том Ван Дорен заявив, що платформу виробили та випробували в польових і бойових умовах для підтримки військових у складному середовищі.

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