Aston Martin представив Valhalla Spider із потужністю 1064 кінських сил — Motor1

У Лас-Вегасі, США, Aston Martin представив Valhalla Spider — відкриту версію середньомоторного гібридного суперкара Valhalla. Автомобіль дебютував на заході Concours at Wynn, а початок поставок покупцям заплановано на третій квартал 2027 року, повідомляє Motor1.

Гібридна установка на 1064 кінські сили

Valhalla Spider оснащений тією самою гібридною силовою установкою, що й купе: 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом і трьома електромоторами. Сукупна потужність системи становить 1064 кінські сили, а крутний момент — 811 фунт-футів. Потужність передається на всі чотири колеса.

За заявою Aston Martin, максимальна швидкість Spider сягає 217 миль на годину та відповідає показнику купе. Суперкар також має активну аеродинаміку, призначену для забезпечення стійкості на високих швидкостях, і компоненти шасі для використання на гоночній трасі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Два варіанти даху

Покупцям запропонують знімний тканинний дах або опційний жорсткий дах із вуглепластику. З установленим тканинним верхом швидкість автомобіля обмежена 124 милями на годину, тоді як жорсткий дах дає змогу досягати заявленого максимуму.

Для поїздок без даху передбачено знімний вітровий дефлектор, який зменшує потік повітря в салоні. Його можна скласти та зберігати у спеціальних відсіках автомобіля. Модель також отримала коригування аеродинамічних систем і систем стабілізації для режимів їзди з дахом і без нього.

Valhalla Spider став першим серійним середньомоторним суперкаром Aston Martin із відкритим кокпітом. Він має карбонову конструкцію, двері, що відчиняються вгору, та стандартні карбонові сидіння Touring Seat. Покупці також можуть без доплати обрати для Spider агресивніші карбонові сидіння, доступні для купе. Ціну моделі компанія поки не оголосила.

Читай нас у