Aston Martin скоротив квартальний збиток до £77,1 млн — Motor1

Автовиробник із Великої Британії Aston Martin у третьому кварталі 2026 року зафіксував збиток до оподаткування на рівні £77,1 млн. За перші дев’ять місяців року збиток компанії становив £231,3 млн. Водночас виторг у липні—вересні зріс на 36% у річному вимірі — до £388,7 млн, повідомляє Motor1.

За дев’ять місяців виторг Aston Martin збільшився на 38%, до £1,017 млрд. Квартальний збиток до оподаткування скоротився порівняно з £111,9 млн у третьому кварталі 2025 року.

Поставки та дорожчі моделі

Компанія відвантажила 3762 автомобілі за січень—вересень, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Приблизно 350 із них становили купе Valhalla, віднесені до ексклюзивного підрозділу Specials.

Середня ціна продажу автомобіля за дев’ять місяців зросла на 25% — до £243 тис., а в третьому кварталі підвищилася на 39%, до £247 тис. Валовий прибуток за дев’ять місяців зріс на 71%, до £358 млн, а валова маржа підвищилася з 28,3% до 35,2%.

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Майже весь запланований тираж Valhalla вже замовлено, а постачання цих автомобілів мають тривати до першої половини 2027 року. Компанія також представила відкриту версію моделі Valhalla Spider. Фінансовий директор Даг Лафферті заявив, що вона коштуватиме приблизно на 20% дорожче.

Борг і витрати на фінансування

Попри зростання поставок, чистий борг Aston Martin на кінець вересня становив £1,57 млрд проти £1,38 млрд наприкінці 2025 року. Загальний борг сягнув майже £1,9 млрд, а доступна ліквідність становила £321,6 млн.

Скориговані чисті витрати на фінансування за дев’ять місяців зросли до £149 млн проти £65 млн роком раніше. Відтоді як канадський мільярдер Лоренс Стролл очолив порятунок Aston Martin приблизно шість років тому, компанія накопичила близько £2,3 млрд збитків після сплати податків.

Електромобіль відклали

Генеральний директор Адріан Голлмарк заявив, що перший серійний електромобіль Aston Martin з’явиться не раніше 2033 року, а можливо — лише у 2035-му. Компанія планує зберегти бензинові двигуни V8 і V12 до 2035 року, застосовуючи гібридні технології, коли це буде необхідно для дотримання екологічних вимог.

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