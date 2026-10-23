Audi представила Q9 із вигнутими OLED-ліхтарями на 512 сегментів — Motor1

Audi представила флагманський позашляховик Q9 із вигнутими цифровими OLED-задніми ліхтарями. Конструкція складається із шести надтонких скляних панелей, які огинають задні бокові частини кузова автомобіля. Як повідомляє Motor1, виробник називає це першим у світі застосуванням такої технології в автомобілі.

Шість панелей і 512 сегментів

Скляна основа світлових панелей має товщину 0,1 мм, а загальна товщина світлового елемента становить близько 1 мм. Така тонка скляна основа дає змогу вигнути OLED-шар відповідно до форми кузова, тому освітлення не обмежується пласкою поверхнею ліхтаря.

Усі шість панелей разом мають 512 індивідуально керованих сегментів. На кожну зовнішню панель припадає по 99 сегментів, на центральну — по 84, а на внутрішню — по 73. Кожен задній ліхтар підключений до блоку керування електросистемою автомобіля через шину даних, що дає змогу контролювати світлові сегменти окремо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Помітніші сигнали з різних ракурсів

За інформацією Audi, вигнута форма має поліпшити видимість стоп-сигналів і покажчиків повороту для водіїв, які дивляться на автомобіль не прямо ззаду, а під кутом — зокрема на перехрестях чи парковках. Зовнішні вигнуті панелі з обох боків виробник називає найбільшими задніми світловими панелями, які він створював.

Задню OLED-оптику доповнюють цифрові матричні LED-фари спереду. У темний час доби Q9 може проєктувати на дорожнє покриття стилізований сигнал повороту, синхронізований із динамічними покажчиками повороту спереду та ззаду.

Читай нас у