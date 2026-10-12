Audi скоротила глобальні поставки на 19,7% у третьому кварталі — Anadolu Agency

Автовиробник Audi з Німеччини у третьому кварталі скоротив глобальні поставки автомобілів на 19,7% — до 314 900 одиниць. Як повідомляє Anadolu Agency, на показники бренду Volkswagen Group вплинуло скорочення ринку в Китаї.

Динаміка у третьому кварталі

Зниження поставок Audi продовжилося після падіння на 8% у другому кварталі. Продажі повністю електричних автомобілів бренду у світі в третьому кварталі також зменшилися: вони впали на 21,5% у річному вимірі — до 48 700 машин.

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Попит у Китаї

За перші дев'ять місяців року Audi поставила у світі 1,04 млн автомобілів, що на 11,4% менше, ніж за відповідний період попереднього року. Поставки компанії до Китаю за дев'ять місяців скоротилися майже на чверть. Виробник, як і інші німецькі автомобільні компанії, зіткнувся на китайському ринку з конкуренцією місцевих брендів і слабким попитом.

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